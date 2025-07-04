Набережные подтопило. Кадры первого за 160 лет наводнения в Петербурге

Появилось видео подтоплений из-за первого за 160 лет наводнения в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло первое за 160 июльское наводнение. Из-за этого закрыли дамбу, которая не пускает в город нагонную волну с запада. Кадры разгула стихии в Северной столице публикует РБК .

Утром 4 июля уровень воды у дамбы в Петербурге поднялся выше 180 сантиметров. Из-за закрытой дамбы сток воды Невы скапливается в Невской губе, в результате чего также растет водный уровень в реках и каналах Северной столицы.

Судя по кадрам, которые петербуржцы публикуют в соцсетях, наводнение подтопило спуски к воде на Фонтанке и стрелку Васильевского острова. Река Смоленка также вышла из берегов.

Сегодня, 4 июля, в городе на Неве также бушует сильный ветер и ливень. В результате непогоды пострадали минимум пять человек, сообщали в городском МЧС.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявлял, что последнее июльское наводнение в городе случалось только однажды, в 1865 году.