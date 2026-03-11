Промышленники помогли столичным школьникам с выбором будущей профессии

На международной выставке «Образование и карьера» в Гостином Дворе специалисты Московского НПЗ продемонстрировали гостям актуальные варианты построения профессионального будущего. На стенде МНПЗ все желающие могли получить информацию о партнерских программах с профильными учебными заведениями, условиях прохождения производственной практики и стажировок.

Площадка мероприятия, признанного одним из ключевых профориентационных событий страны, объединила свыше 100 образовательных учреждений, множество крупных работодателей и тысячи учащихся вместе с родителями. Представители университетов и техникумов, сотрудничающих с заводом, делились деталями учебных планов и необходимых для поступления баллов, специалисты давали разъяснения по поводу нововведений в системе итоговой аттестации, а психологи помогали разобраться в тонкостях осознанного выбора призвания.

На заводе выстроена целостная система подготовки кадров, позволяющая плавно перейти от теоретического обучения к уверенному старту профессиональной деятельности. Обеспечивает работу завода коллектив из 2600 профессионалов. Активное обновление производственных мощностей способствует появлению дополнительных высокотехнологичных вакансий.

Предприятие поддерживает тесные связи с ведущими образовательными организациями страны, среди которых выделяется столичный колледж 26 КАДР. Ежегодно несколько сотен учащихся приобретают практические навыки на производственных площадках завода. Для эффективной подготовки будущих сотрудников применяются механизмы целевого набора и разработаны уникальные профессиональные стандарты. Студенты могут проявить себя, участвуя в научно-практических конференциях, профильных соревнованиях по решению инженерных задач и конкурсах мастерства, проводимых предприятием, получая возможность зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем.

«Московский НПЗ предлагает одни из лучших условий для быстрого старта карьеры выпускникам колледжей и вузов. Ребята еще на этапе обучения проходят у нас производственную практику на учебном полигоне, где знакомятся с новым оборудованием и производственными процессами с помощью VR-технологий. Практикантам мы сразу предлагаем трудоустройство. У нас есть два понятных трека для начала карьеры: рабочие профессии с перспективами роста для учащихся колледжей и инженерные технические специальности для выпускников вузов», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.