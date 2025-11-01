Пролились мощные дожди: в Крыму закончилась засуха

Засуху в Крыму смог прервать прошедший в октябре цикл дождей: осадки местами превышали норму и закончили долгий период летне-осенней межени, а также способствовали возобновлению стока в реках, сообщает Крымское информационное агентство .

Как уточнили в Гидрометцентре по региону, наиболее обильные осадки наблюдались в районах юго-западных предгорий и на Южном побережье Крыма, где суммарное количество выпавших осадков колебалось от 50 до 137,8 мм. Данный объем в 1,3–2,6 раза превзошел среднемесячные показатели для рек Альма, Кача, Бельбек, Черная и Салгир. Живительные дожди достигли и Крымских гор: на метеорологической станции «Ангарский Перевал» зафиксировано превышение нормы осадков в 2,2 раза.

Сложившаяся благоприятная метеорологическая ситуация положила конец длительному периоду маловодья, продолжавшемуся 85 дней. Возобновилось течение в верховьях реки Черной, что привело к постепенному наполнению стратегически значимого Чернореченского водохранилища. Интенсивные дожди, прошедшие 10–11 октября, обусловили существенный подъем уровня воды в ряде рек. В частности, на реке Бельбек вблизи села Фруктовое уровень поднялся на 114 см, а в пределах города Симферополя на реке Малый Салгир — на 67 см.

Одновременно начался процесс постепенного наполнения Партизанского водохранилища, что указывает на восстановление водного стока в верховьях реки Альмы.

