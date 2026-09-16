Прокуроры провели урок кибербезопасности для школьников Ленинского округа

Прокуроры встретились с 300 школьниками Развилковской школы в Ленинском округе и рассказали о защите от киберпреступлений и ответственности за противоправные действия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Развилковской школе Ленинского городского округа 15 сентября прошла встреча учащихся с Видновским городским прокурором Александром Дроняевым, старшим помощником Генпрокурора России Игорем Мясниковым и начальником отдела взаимодействия со СМИ прокуратуры Московской области Екатериной Коротковой. Темой мероприятия стали безопасность несовершеннолетних и профилактика вовлечения подростков в преступную деятельность.

Школьникам показали ролик прокуратуры Московской области о привлечении несовершеннолетних к уголовной ответственности за преступления в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Затем участники обсудили способы защиты от киберпреступлений.

«После этого обсудили со школьниками, как избежать вовлечения в преступную деятельность и не стать жертвой киберпреступления. Ребята с интересом слушали и задавали достаточно внятные и компетентные вопросы», — рассказал Видновский городской прокурор Александр Дроняев.

Подросткам объяснили, что при подозрительных звонках и сообщениях нельзя передавать данные для доступа к банковским счетам и аккаунтам, а также переходить по присланным ссылкам. Отдельно прокурор предупредил о попытках запугивания от имени правоохранительных органов: такие действия не имеют отношения к работе настоящих сотрудников.

Во встрече приняли участие около 300 школьников. В Ленинском округе профилактические мероприятия по безопасности детей и подростков проводят регулярно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.

Защищать пользователей от цифровых угроз помогает нацпроект «Экономика данных». Так, появился Выход31 — проект, созданный в ответ на участившиеся попытки склонить молодых россиян к совершению поджогов, подрывов и других терактов. Он рассказывает, как не попасться на уловку мошенников и что делать, если вам уже написали.