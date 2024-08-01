Прокурорская проверка: на Ямале детям отказывают в зачислении в 10 класс

В Ямало-Ненецком автономном округе родители смогут сообщить об отказах в школах

Жители региона смогут с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 сообщить об отказах по телефонам 8-3492-24-31-72 и 8-902-816-4031. Звонки будут принимать до 1 сентября. Если отказ окажется необоснованным, прокуратура примет соответствующие меры.

В России уже в основном завершились этапы сдачи ОГЭ и ЕГЭ, продолжают работу приемные комиссии вузов и колледжей. В конце июля завершились и пересдачи, в этом году количество апелляций уменьшилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил реформу школьных экзаменов. По его словам, при поступлении в колледжи стоит учитывать результаты ОГЭ, а не только средний балл аттестата.

Оценки не всегда отражают реальные знания выпускника, такая система создает не очень справедливые ситуации, когда более сильные дети конкурируют со слабыми.