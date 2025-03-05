Прокурор Солнечногорска встретился с трудовым коллективом крупного предприятия

Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов совместно с прокурором Первой прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Антоном Говоровым, главой городского округа Солнечногорск Константином Михальковым, председателем Совета депутатов городского округа Солнечногорск Мариной Веремеенко, руководителем Следственного отдела по городскому округу Солнечногорск ГСУ СК России по Московской области Михаилом Маркаровым, врио начальника ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Дмитрием Валовым провели встречу с трудовым коллективом крупного предприятия, расположенного в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

В ходе приема обратилось 16 граждан по вопросам законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, трудового законодательства, безопасности дорожного движения и другим.

Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и подробные разъяснения действующего законодательства, по принятому обращению организована проверка, ход которой поставлен в городской прокуратуре на контроль.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.