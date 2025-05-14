Прокурор Шаховской встретился с участниками СВО и членами их семей

Прокурор округа Шаховская Антон Купленский вместе с главой муниципального округа Шаховская Замиром Гаджиевым, начальником окружного управления соцразвития № 18 министерства соцразвития Московской области Александром Степановым, координатором Госфонда «Защитники Отечества» Ириной Василовской, руководителем ассоциации ветеранов СВО Сергеем Коротковым провели встречу в формате «выездной администрации» с семьями погибших участников специальной военной операции и демобилизованными военнослужащими. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участники мероприятия обсудили широкий спектр вопросов, касающихся социальной поддержки, образования, улучшения жилищных условий, медицинской и юридической помощи участникам СВО и членам их семей.

Прокурором района даны исчерпывающие ответы на все поступившие вопросы и разъяснения действующего законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.