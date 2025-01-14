сегодня в 15:22

Прокурор Реутова встретилась с предпринимателями и обсудила меры поддержки бизнеса

Прокурор города Реутов Елена Матвеева совместно с уполномоченным по правам предпринимателей в Реутове Виктором Садовниковым, начальником отдела полиции по городскому округу Реутов Вячеславом Кузнецовым, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Реутов, управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Алексеем Шамаевым и представителями органов муниципального контроля провели встречу с предпринимателями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Основными темами для обсуждения стали вопросы в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, видов действующих мер поддержки бизнеса. Всем обратившимся даны подробные ответы на поступившие вопросы.

Кроме того, в ходе встречи обращено внимание предпринимателей на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности в целях сохранения жизни людей и имущества от пожара.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, важно и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.