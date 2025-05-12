Прокурор рассказал егорьевским школьникам об угрозах в сети

В Георгиевской гимназии Егорьевска прошла важная встреча: старшеклассникам провел урок по цифровой безопасности городской прокурор Алексей Савельев. В современном мире, где подростки активно пользуются интернетом, подобные знания крайне важны, сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Основная задача мероприятия — предупредить молодежь о рисках попадания в преступные схемы через всемирную сеть. Прокурор детально разобрал актуальные методы интернет-мошенничества. Ребятам объяснили, как избежать роли дроппера — посредника между злоумышленником и обманутым человеком. Также обсудили обман в онлайн-играх и современные схемы с применением искусственного интеллекта.

На примерах из своей работы Алексей Савельев наглядно продемонстрировал, как неосторожный поступок в интернете может испортить жизнь. Он обратил внимание на то, что несовершеннолетние несут ответственность за противоправные действия, даже если совершили их случайно или из лучших побуждений. Предоставление своих банковских реквизитов «для легкого заработка», участие в подозрительных операциях — все это способно привести к серьезным правовым последствиям.

«Некоторые считают, что в интернете можно действовать безнаказанно, но это заблуждение. За любое нарушение закона в сети предусмотрена ответственность, и это касается даже несовершеннолетних», — отметил Алексей Савельев.

Школьники узнали полезные советы по безопасности: как выявить мошенничество, куда сообщать о киберпреступлениях и какие настройки конфиденциальности действительно помогают защитить личные данные.