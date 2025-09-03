Прокурор предупредил школьников Химок о кибермошенничестве

Старший помощник Химкинского городского прокурора Московской области Никита Шамин объяснил, что с прогрессом технологий мошеннические схемы также становятся все более изощренными. Под удар злоумышленников попадают не только пожилые, но и молодые люди, включая школьников. Для защиты подростков правоохранительные органы регулярно организуют профилактические беседы, где раскрывают суть преступных методик, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

«Еженедельно мы проводим такие лекции для всех категорий граждан. От школьников до сотрудников предприятий. Разъясняем, как себя вести в случае угрозы информационной безопасности», — подчеркнул Никита Шамин.

Он уточнил, что в настоящее время одними из самых распространенных угроз являются фишинг и дроппинг. Сотрудник прокуратуры настоятельно посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и не отвечать на звонки незнакомых номеров.

«В случае, если звонит неизвестный и просит в разговоре назвать код из СМС, сообщить другие личные данные, кем бы он ни представлялся, кладите трубку», — подчеркнул Шамин.

Если мошенникам все же удалось завладеть персональной информацией, действовать необходимо без промедления. В первую очередь нужно лично обратиться в полицию, затем позвонить в банк для блокировки счетов, а после — в МФЦ, чтобы заблокировать учетную запись на портале «Госуслуги».

Никита Шамин акцентировал, что под кибермошенничеством понимаются любые противоправные действия с финансами, личными данными или документами, совершенные с использованием цифровых средств.

Лекция оказалась полезной и вызвала живой интерес у старшеклассников. Ученики, в частности, узнали, как помощь незнакомцу в снятии денег в банкомате может привести к уголовной ответственности.

Одиннадцатиклассник Федор Ковалев поделился планами после окончания школы поступить по целевому набору в специализированный вуз и, как выступавшие, в будущем защищать права граждан.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога, где представители прокуратуры просто и понятно разбирали со школьниками и другие актуальные вопросы.