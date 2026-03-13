Прокурор Лыткарина провел для школьников лекцию о правонарушениях и мошенничестве в сети

В Лыткарине прокурор города Максим Чернышев в формате открытого диалога обсудил со школьниками гимназии № 4 вопросы законности, безопасности и ответственности. Встреча охватила сразу несколько важных тем, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В ходе встречи Максим Чернышев познакомил школьников с основными направлениями работы прокуратуры, рассказав, какое значение она имеет для защиты прав людей и поддержания законности. Особый акцент был сделан на проблеме подростковой преступности. Прокурор озвучил статистические данные, указав на наблюдающиеся негативные тенденции, а также детально пояснил, с какого возраста несовершеннолетние могут быть привлечены к уголовной ответственности и к каким серьезным последствиям приводят подобные деяния.

Значительная часть беседы была посвящена злободневной проблеме современности — мошенничеству с использованием дистанционных технологий. Прокурор на понятных примерах разъяснил подросткам, как выявить преступников во время телефонного разговора или переписки в интернете, а также дал рекомендации, как не стать жертвой обмана.

Встреча также имела профориентационную направленность. Максим Чернышев проинформировал учащихся гимназии, всерьез рассматривающих для себя путь служения праву, о правилах приема в специализированные высшие учебные заведения. Он подчеркнул, что получить соответствующее образование и в перспективе работать в органах прокуратуры можно, например, в Институте прокуратуры Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина или в Университете прокуратуры Российской Федерации.

«Дети — это наше будущее», — отметил Максим Чернышев.

Он пояснил, что сегодня, когда информационное воздействие на людей и скорость его распространения многократно усилились, деятельность прокуратуры по информированию граждан о потенциальных опасностях и предотвращению нарушений закона становится особенно актуальной. Подобные встречи со школьниками проводятся Чернышевым на постоянной основе: это часть системной работы по воспитанию у молодежи уважения к закону и формированию ответственного, правомерного поведения.