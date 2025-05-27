Прокурор Коломны принял инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Коломенский городской прокурор Сергей Чернышов провел личный прием инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья в Коломенской городской организации «Всероссийское общество инвалидов». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе приема к городскому прокурору обращались граждане по вопросам социальной защиты инвалидов, получения медицинской помощи, а также за разъяснением алгоритма правильных действий при поступлении звонков от неизвестных лиц, чтобы не стать жертвой мошенников.

Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы на поступившие вопросы.

Также Сергей Чернышов подробно рассказал о порядке и способах обращения в органы прокуратуры в случае нарушения прав граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.