Прокурор Егорьевска вместе с главой округа встретился с участником СВО

Егорьевский городской прокурор Алексей Савельев совместно с главой муниципального округа Егорьевск Дмитрием Викуловым провели прием участника специальной военной операции, который проходил военную службу с сентября 2023 года и был уволен по ранению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе приема мужчина рассказал о службе, взаимовыручке, поддержке и отваге сослуживцев. Также были обсуждены вопросы о мерах государственной поддержки, положенных выплатах и иных социальных гарантиях, оформления участнику СВО инвалидности и продолжения обучения в высшем учебном заведении.

Городской прокурор дал исчерпывающие ответы и подробные разъяснения действующего законодательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.