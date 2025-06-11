Прокуратура Зарайска контролирует ход дела по факту производства наркотиков
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По предварительным данным, в мае 2025 года уроженец города Ульяновска оборудовал в помещении гаража на территории города Зарайска лабораторию по производству наркотического средства — метилэфедрон в целях последующего сбыта на территории Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность злоумышленника. Из незаконного оборота изъято более 25 кг наркотического средства.
Следственным органом по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, в особо крупном размере).
Суд с учетом позиции прокуратуры мужчине избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Дальнейшие ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Зарайская городская прокуратура.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.