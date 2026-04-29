Прокуратура взыскала 430 млн рублей долгов по зарплате в Кузбассе

В Кемеровской области – Кузбассе работодатели задолжали сотрудникам 430 млн рублей за первые четыре месяца 2026 года. Долги удалось погасить после вмешательства прокуратуры, сообщает Сiбдепо .

В пресс-службе Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу сообщили, что всего в округе за январь–апрель погашена задолженность по зарплате на 1,1 млрд рублей. Самая крупная сумма пришлась на Кузбасс — 430 млн рублей.

«Благодаря принятым прокурорами мерам в округе погашена задолженность по зарплате на сумму 1,1 млрд. руб., из них больше всего в Кемеровской области – Кузбассе, а именно 430 млн. рублей», — сообщили в прокуратуре.

По фактам невыплаты зарплаты в регионе возбудили 14 уголовных дел — это самый высокий показатель в Сибири. Десять из них инициировали прокуроры.

В суд уже направили 10 дел, троих человек осудили. Ведомство продолжает контролировать ситуацию с выплатами заработной платы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.