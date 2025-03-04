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Прокуратура взяла на контроль обстоятельства отравления трех детей в Волоколамске

Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств отравления трех несовершеннолетних в одной из квартир многоквартирного дома в городе Волоколамск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что около 22:00 вечера 3 марта из квартиры на улице Свободы в медицинское учреждение с признаками отравления госпитализированы 8-летний мальчик и две 17-летние девушки.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, в настоящее время их состояние удовлетворительное.

При осмотре квартиры утечек газа, каких-либо ядовитых или химических веществ не обнаружено. У детей взят предварительный токсикологический анализ.

Волоколамская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельства произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки проводимой по данному факту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.