Прокуратура требует устранить нарушения в работе рыбхоза в Подмосковье

Прокуратура округа Коломна подала иск к ООО СХП «Коломенский рыбхоз «Осенка» из-за нарушений в водопользовании и содержании дамбы. Представители министерства экологии Московской области примут участие в судебном процессе, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Прокуратура Коломенского округа выявила нарушения в деятельности ООО СХП «Коломенский рыбхоз «Осенка» при использовании водных объектов. Проверка показала, что предприятие не ведет учет забора и сброса воды из реки Осенка и не установило необходимый гидрологический пост. Кроме того, дамба в районе Нагульного пруда находится в аварийном состоянии.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин пояснил, что по закону водопользователь обязан вести учет воды и оборудовать гидрологический пост. Эти требования рыбхоз не выполнил.

Ранее прокуратура уже выносила предприятию представление об устранении нарушений, однако меры не были приняты. Теперь прокуратура требует через суд обязать рыбхоз установить гидрологический пост, организовать учет воды и привести дамбу в порядок.

Также рыбхозу ранее объявляли предостережение о недопустимости размещения размываемых грунтов и порубочных остатков в водоохранной зоне реки Осенка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.