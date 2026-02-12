сегодня в 18:53

Прокуратура следит за расследованием гибели 8-летнего парня при пожаре в Истре

Прокуратура Подмосковья контролирует выяснение обстоятельств возгорания в частном доме в муниципальном округе Истра. Во время пожара погиб восьмилетний мальчик и была травмирована его 12-летняя сестра, сообщает пресс-служба ведомства.

Примерно в 02:00 12 февраля загорелся частный деревянный дом в деревне Бабкино. После тушения возгорания в комнате нашли тело восьмилетнего парня.

Его 12-летней сестре удалось выйти из дома самостоятельно. Она получила термические ожоги и была госпитализирована.

По предварительным данным, дети остались в доме без присмотра родителей. Прокуратура Подмосковья следит за расследованием уголовного дела, которое возбудили по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

Причину, по которой произошло возгорание, выясняют. Пожар мог случиться из-за аварийного режима работы электрооборудования.

