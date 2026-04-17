RT показал жуткие кадры оползня в дагестанском селе Уркарах
Фото - © скриншот/RT
Тревожные видео демонстрируют разрушительные последствия схода оползня в селе Уркарах в Дагестане, сообщает RT.
Земля продолжает сползать, уничтожая множество жилых построек.
«Люди в дальнейшем уже здесь жить не будут, это уже непригодная земля», — отметил автор видео.
В связи с оползнем, в Дахадаевском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.