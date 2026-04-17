RT показал жуткие кадры оползня в дагестанском селе Уркарах

RT опубликовал видео с оползнем в селе Уркарах в Дагестане
Тревожные видео демонстрируют разрушительные последствия схода оползня в селе Уркарах в Дагестане, сообщает RT.

Земля продолжает сползать, уничтожая множество жилых построек.

«Люди в дальнейшем уже здесь жить не будут, это уже непригодная земля», — отметил автор видео.

В связи с оползнем, в Дахадаевском районе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

