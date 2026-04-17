Без ЛДНР, Запорожья и Херсонщины: фастфуд «не признал» новые регионы на карте

Россияне обратили внимание на неточную карту РФ, которую сеть «Вкусно и точка» разместила в своем акционном буклете «Вкусмонавты». На ней нет новых регионов.

В буклете написано, что заведения сети посещают 2 млн человек от Калининграда до Владивостока ежедневно. Также в брошюре была нарисована карта России, но граждане заметили, что на ней отсутствуют ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

«И как это понимать? Ошибка в макете? Откровенное вредительство?» — пишут пользователи Сети.

Самые внимательные отметили, что на карте также нет Крыма. На момент публикации заметки официальный комментарий сети фастфуда отсутствует.

