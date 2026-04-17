Бизнесмен Карапетян внес залог в размере более 10 млн долларов в Армении

Российский бизнесмен, глава партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян заплатил беспрецедентный залог в размере более 10 млн долларов в республике. В местной валюте это 4 млрд драмов, рассказал корреспондент ТАСС в зале суда.

Карапетяна задержали 18 июня 2025 года. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти. Предпринимателя арестовали на два месяца, а затем несколько раз продлевали арест.

Потом к обвинению прибавилась статья о финансовых махинациях. Также началась национализация ЗАО «Электрические сети Армении», которым владеет Карапетян.

Предприниматель вину не признал. Он пребывает под домашним арестом. Затем его продлили еще на месяц.

