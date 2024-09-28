Прокуратура Сахалинской области проверит факт показа школьникам видео с абортом

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По факту показа в школе видео с процессом прерывания беременности прокуратурой Сахалинской области начата проверка, сообщается на сайте ведомства.

В ходе нее специалисты дадут оценку действиям должностных лиц. При наличии оснований они также примут меры прокурорского реагирования.

Ранее ученикам старших классов школы № 7 в Охе на Сахалине провели видеолекцию. В рамках нее показали проведение аборта крупным планом. Многим девушкам во время этой демонстрации стало плохо.

Директор школы № 7 Елена Мирена отказалась давать комментарии журналистам по этому мероприятию.