«Девушкам стало плохо»: школьникам на Сахалине показали шок-видео с абортом

Школьникам на Сахалине стало плохо во время видеолекции об абортах

Старшеклассникам школы №7 в Охе на Сахалине провели видеолекцию, на которой показали аборт крупным планом. Многим девушкам стало плохо, другие отворачивались, сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

Подростков собрали в актовом зале. Им сообщили, что покажут процесс абортирования и предупредили: кто не хочет смотреть, тот может попросту отвернуться.

На опубликованных кадрах видно, как педагог на фоне огромного экрана, где демонстрируется аборт, рассказывает о его нежелательных последствиях. Многие старшеклассники даже не смотрят на сцену.

Во время лекции школьникам рассказали, что девушкам лучше родить, чем делать аборт. Очевидец этого мероприятия отметил, что подросткам также показали документальный фильм. В нем шла речь о количестве проводимых в России абортов каждый час и минуту.

«Говорили, что нельзя делать аборт, так как для девушки это может быть летально, что она может стать бесплодной», — рассказал источник.

Директор школы Елена Мирена отказалась отвечать на вопросы журналистов. Она сослалась на сильную занятость.