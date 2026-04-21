Прокуратура рассказала школьникам Балашихи о мошеннических уловках

Ученики и педагоги балашихинской городской школы № 1 побывали на профилактической встрече с сотрудниками прокуратуры. Перед аудиторией с лекцией о способах мошенничества в сфере IT выступил помощник прокурора Балашихи Илья Пентюхин, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

На мероприятии присутствовало около 80 человек. Участники повторили ключевые правила поведения в случае общения с вероятными злоумышленниками, а также узнали о самых типичных схемах обмана с применением цифровых технологий.

Илья Пентюхин отметил, что подростки находятся в особой зоне риска перед такими угрозами. Он выделил следующие важные тезисы:

«настоящие сотрудники банков никогда не звонят клиентам с запросами персональных данных»;

«правоохранительные органы могут связаться для приглашения в отделение, но не будут запрашивать коды из СМС или данные „Госуслуг“»;

«звонки от „официальных лиц“ через мессенджеры — явный признак мошенничества».

В финале встречи представитель надзорного ведомства ответил на вопросы школьников.