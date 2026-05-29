Прокуратура рассказала о кибербезопасности жителям Можайска

В Можайском культурно-досуговом центре прошла встреча, на которой гостям объяснили, как не стать жертвой злоумышленников, использующих телефоны и интернет. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Послушать лекцию пришли люди старшего возраста, добровольцы, а также сотрудники самого КДЦ.

Помощница городского прокурора Анна Козлова подробно разобрала наиболее частые уловки аферистов и напомнила несложные, но крайне полезные рекомендации:

не отвечать на звонки с незнакомых номеров;

ни при каких обстоятельствах не передавать коды из эсэмэс и реквизиты банковской карты;

с осторожностью относиться к любым сообщениям в мессенджерах и соцсетях.

Также затронули тему взлома личных кабинетов на портале «Госуслуги», рассказали о так называемых «дропперах» и пояснили, куда обращаться, если персональные данные уже попали в руки мошенников.

С начала 2026 года на территории Можайска завели 36 уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.