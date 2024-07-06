SHOT: в Башкирии отец включил матерные песни 12-летней дочери и ее подруге

Прокуратура проверяет отца за матерные песни для 12-летней дочери в Башкирии

Сотрудники прокуратуры проверяют отца, который включал в автомобиле матерные песни 12-летней дочери и ее подруге в башкирском Стерлитамаке, сообщает SHOT .

Мужчина отпросил дочку у бывшей жены к себе на день рождения. Девочка взяла с собой подругу. Вместе с новой женой отца компания поехала праздновать.

В дороге мужчина врубил песню группы «Рубль» (проект музыканта Сергея Шнурова), в которой содержится много русской брани в тексте.

Девочка сняла видеоролик в машине с матерным саундтреком, который позднее увидела мама. Женщина обратилась в прокуратуру для проверки действий бывшего мужа. Она боится, что мужчина может пагубно влиять на их общего старшего сына, который после развода живет с отцом.