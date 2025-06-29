Прокуратура проверит случаи с отравлениями на выпускном в Перми
Прокуратура организовала проверку по выявленным случаям пищевых отравлений на выпускном балу в развлекательном заведении в центре Перми, сообщает РИА Новости.
С 25 июня были зафиксированы обращения местных жителей в больницы с признаками пищевого отравления.
По информации СМИ, симптомы пищевого отравления появились у более 30 школьников после выпускного в заведении в Перми.
Ранее в Московской области пятилетний ребенок съел неизвестный гриб, сорванный на улице, мальчика доставили в больницу с острым отравлением.