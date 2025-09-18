Прокуратура проверила благоустройство дворов в Реутове

В Реутове продолжается масштабная работа по комплексному благоустройству дворовых территорий. В 2025 году в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» сделают 13 дворов. И. о. прокурора города Елена Гурова вместе с депутатским корпусом проверила, как были выполнены работы на придомовой территории между домами по улице Советская, дома № 22 и 24, а также вокруг дома на улице Советская, дом № 22к1. Прокуратура уделяет внимание соблюдению конкурсных процедур, срокам выполнения и оплаты работ, а также финансовой дисциплине, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во дворе заменено асфальтовое покрытие проезжей и парковочных зон, установлены урны, заменен бордюрный камень. В ближайшее время здесь высадят кустарники. Депутаты обсудили с жителями изменения в облике двора и другие вопросы. Жители остались довольны благоустройством. Все, что они просили было сделано, в том числе и расширение парковочного пространства. На встречи реутовчане попросили дополнительно высадить деревья, чтобы двор был еще более зеленым.

«По просьбе жителей, мы добавили еще парковочные карманы. Установили новый бордюрный камень, уложили асфальт, расширили тротуары. Осталось посадить кустарники. Работы по благоустройству в этом году подходят к завершению. Сейчас продолжаются работы на улице Калинина, также осталось сделать дворы на улице Победы и Гагарина», — рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Рустам Халиуллин.

Осуществление таких проектов помогает значительно повысить качество городской инфраструктуры и создать более комфортные условия для жителей городского округа. Власти Реутова подчеркивают необходимость целостного подхода к благоустройству общественных зон и привлекают проверенных исполнителей для решения поставленных задач в данной области.

Программа «Формирование современной комфортной городской среды» реализуется при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и направлена на обновление не только дворов, но и публичных городских пространств. Администрация города призывает жителей активно принимать участие программе, предлагать идеи и обсуждать совместно будущие проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.