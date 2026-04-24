Прокуратура предостерегла школьников Дмитрова от ошибок в интернете

Злоумышленники сначала входят в доверие к детям в игровых чатах, а затем выманивают у них переход по ссылке или перевод денег. Подробно об этом ученикам в Икше объяснила помощник прокурора Анна Булгакова, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Фиксировались ситуации, когда аферисты выведывали домашний адрес ребенка или местонахождение школы и запугивали тем, что направят туда боевой дрон. В подобную ловушку уже угодил один из учащихся Икшанской школы — его родителям пришлось обратиться в полицию.

На территории округа за прошедший год зарегистрировано 1,5 тысячи преступлений в сфере IT. Группу особого риска составляют дети и пожилые люди. А также взрослые, которые чувствуют себя в полной безопасности: так, недавно одна местная предпринимательница перевела мошенникам 5 миллионов рублей, поверив в легенду о задолженности перед банком.

В прокуратуре предостерегают: схемы постоянно меняются, а доверчивость обходится дорого. Необходимо быть внимательнее и рассказывать об этом близким.