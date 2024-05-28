«Ъ»: прокуратура потребовала пожизненный срок для вора в законе Шишкана

Генпрокуратура РФ потребовала пожизненный срок для вора в законе Олега Медведева, который известен как Шишкан, пишет «Коммерсант» .

Сторона обвинения также запросила пожизненное и для трех ближайших приспешников криминального авторитета. Всего в преступном сообществе состоит 18 человек. Им грозят сроки от условного до максимально возможного.

Трое, по мнению прокуроров, должны отбывать срок условно. Остальным следует дать от 12 до 24 лет.

Ранее стало известно, что Медведева признали виновным по всем инкриминируемым статьям. Он вместе с соучастниками убил генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяну Сидорову и трех членов ее семьи.