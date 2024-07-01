Прокуратура Подмосковья устранила нарушения по итогам личных обращений граждан

Прокуратура области провела проверку по обращениям жителей Подмосковья, принятым прокурором Московской области Сергеем Забатуриным в ходе личного приема в приемной президента Российской Федерации в Московской области по вопросам безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате проверки в Лыткарине, проведенной совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», были выявлены дефекты покрытия проезжей части дорог в городе. В этой связи прокуратура города внесла руководителю МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» и начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и развития городской инфраструктуры Лыткарина представления, по результатам рассмотрения которых два виновных лица привлечено к дисциплинарной ответственности. С целью устранения нарушений муниципальным бюджетным учреждением проведен ремонт дорожного полотна.

В ходе проверки, проведенной Чеховской городской прокуратурой, установлено, что в феврале 2024 года муниципальное предприятие «ЖКХ Чеховского района» проводило работы по устранению утечки на трубопроводах системы отопления в поселке Новый Быт г. о. Чехов, в ходе которых было повреждено дорожное полотно.

Выявленные нарушения послужили основанием для внесения городской прокуратурой представлений в адрес директора муниципального предприятия и главы г. о. Чехов, которые рассмотрены и удовлетворены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Муниципальным предприятием выполнены работы по засыпке траншеи, закрытию колодцев, удалению навалов грунта с тротуара и посеву газона.

Вместе с тем асфальтное покрытие дорожного полотна и тротуарной дорожки восстановлено не было. В этой связи городской прокурор обратился в суд с иском об обязании предприятия выполнить соответствующие работы. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Чеховском городском суде.

Устранение выявленных нарушений в полном объеме находится в органах прокуратуры области на контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.