Прокуратура Подмосковья предупредила о схемах интернет-мошенников

В «Добром доме „Шатурский“ заместитель прокурора города Алексей Климанов провел беседу о защите от интернет-мошенников. Он подробно разобрал современные схемы обмана, способы, которыми злоумышленники вовлекают жертв, а также методы, позволяющие обезопасить себя, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Среди самых частых видов мошенничества — телефонные звонки и сообщения в соцсетях, где у людей запрашивают персональную информацию или просят перевести деньги.

Заместитель прокурора посоветовал жителям не отвечать на вызовы с подозрительных номеров и никому не сообщать свои личные данные.

Если звонящий представляется знакомым, рекомендуется перезвонить ему по номеру из контактов, чтобы проверить, действительно ли это он.