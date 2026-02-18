Прокуратура Подмосковья направила в суд уголовное дело о ДТП в Орехово-Зуеве

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в городском округе Орехово-Зуево, в котором погибла 3-летняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя муниципального округа Дмитров. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в вечернее время 11 июля 2025 года обвиняемый управляя автомобилем «ГАЗ 2752», двигаясь по проезжей части автодороги М-108 «Московское большое кольцо» в Орехово-Зуевском городском округе, пренебрегая правилами дорожного движения, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ Лада Калина».

В результате дорожно-транспортного происшествия 3-летняя девочка, находившаяся в детском кресле на заднем сидение легкового автомобиля, получила телесные повреждения от которых скончалась в этот же день в медицинском учреждении.

Уголовное дело направлено в Орехово-Зуевский городской суд для рассмотрения по существу.

