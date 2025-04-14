Прокуратура Подмосковья направила в суд дело о незаконном обороте 263 кг наркотиков

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иркутской области и двух граждан одного из зарубежных государств. Они обвиняются по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное приобретение и хранение прекурсоров наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, оборудовали стационарную лабораторию в помещениях гаража и бани в Наро-Фоминском городском округе, где изготовили и хранили наркотическое средство — мефедрон в сухом и жидком состоянии.

При этом более 38 кг произведенного наркотического средства они расфасовали в удобные для сбыта полимерные упаковки, которые перевезли в арендованную квартиру в Одинцовском городском округе.

В целях последующего сбыта наркотических средств другие участники преступной группы также хранили запрещенные вещества в нежилом помещении в городском округе Шаховская.

Для транспортировки прекурсоров наркотических средств, химических реактивов, специального лабораторного оборудования и иных предметов к местам их хранения соучастники использовали автомобили «УАЗ» и «Ситроен».

Преступная деятельность мужчин была пресечена в январе 2023 года сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 263 кг синтетических наркотиков и свыше 800 кг их прекурсоров.

Кроме того, следственным органом наложен арест на два автомобиля и земельные участки в Наро-Фоминском городском округе и городском округе Шаховская с расположенными на них строениями.

Двое обвиняемых полностью признали свою вину в инкриминируемых преступлениях.

Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.