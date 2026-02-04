Прокуратура Подмосковья добилась аннулирования фиктивного брака погибшего участника СВО

Чеховская городская прокуратура Московской области через суд признала недействительным фиктивный брак погибшего участника специальной военной операции, чтобы защитить права его родственников, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Чеховская городская прокуратура Московской области провела проверку по обращению родственников погибшего участника специальной военной операции. Было установлено, что в 2023 году гражданин России незадолго до отправки в зону СВО зарегистрировал брак с гражданкой Республики Нигерия, не уведомив об этом близких. После заключения брака супруги не проживали вместе и не вели совместное хозяйство.

Факт регистрации брака обнаружили родственники только при оформлении наследства после гибели военнослужащего. Прокурорская проверка подтвердила, что брак был заключен без намерения создать семью и носил фиктивный характер.

Для защиты интересов наследников прокурор обратился в суд с иском о признании брака недействительным. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. В результате брак признан фиктивным, а актовая запись о его заключении аннулирована.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.