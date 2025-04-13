Прокуратура Москвы раскрыла подробности новой схемы мошенников с сигнализацией

Пресс-служба прокуратуры Москвы раскрыла подробности новой схемы мошенников. Они выманивают код от Госуслуг, заявляя, что установят в доме сигнализацию.

Жертвой аферистов стал 81-летний мужчина. Пенсионеру позвонил аферист и сказал, что работает в компании по установке сигнализаций. Затем отметил, что дом, в котором проживает пожилой, планируют оснастить такими устройствами. Для использования сигнализации необходимо сделать ключи.

Затем аферист потребовал у пенсионера назвать код из смс-сообщения. Мужчина сделал это. После этого аферист бросил трубку.

Уже через несколько минут пенсионеру позвонили в мессенджере. Ему сказали, что якобы персональные данные и деньги могут украсть мошенники. После чего аферист отправил поддельное удостоверение сотрудника финмониторинга и фейковые финансовые документы. Разговор был окончен.

После этого мошенники снова позвонили пенсионеру. Они подтвердили озвученную до этого информацию.

Затем аферисты убедили пенсионера предоставить удаленный доступ к устройствам. Пострадавший пошел на это, и у него похитили 1,8 млн рублей.

Прокуратура Москвы предупреждает, что аферисты могут отправить фейковый «код от Госуслуг» в смс, после чего потребовать произнести его. Затем аферисты обычно перезванивает жертве, говорят, что работают на силовые структуры, и доступ к ГУ якобы украден. После этого требуют отправить средства на безопасные счета или передать курьеру.