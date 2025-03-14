Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Чичваркина*

Чичваркина* уже дважды за год привлекали к административной ответственности. При этом с 4 по 12 марта бизнесмен находился за пределами России и продолжал распространять контент без пометки, что он создан иноагентом.

Материалы прокурорской проверки направили следователям. Они решат вопрос о преследовании бизнесмена по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Чичваркин* был внесен министерством юстиции в список иностранных агентов в 2022 году. Он был основателем и совладельцем сети салонов сотовой связи «Евросеть». С 2008 года он живет в Великобритании, где занимается ресторанным бизнесом.

* Физлицо признано иноагентом в РФ.