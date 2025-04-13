Прокуратура: мошенники втягивают несовершеннолетних в преступления в Подмосковье

Телефонные аферисты все чаще втягивают несовершеннолетних детей в совершение преступлений. Мошенники подтолкнули на поджог павильона в ТЦ в Нахабино 13-летнего подростка, сообщает прокуратура Московской области.

В апреле 2025 года мальчик завел знакомство с некой Миланой в мессенджере. Она попросила молодого человека отправить геолокацию и место для встречи.

Затем подростку позвонили якобы «сотрудники силовых структур РФ». Они сказали, что молодой человек отправил средства «украинской разведке и попал под статью о госизмене».

На фоне этого злоумышленники заставили потенциальную жертву снимать квартиру на видео, а также искать места, где родители держат деньги. Суммарно аферисты требовали от молодого человека 500 тыс. рублей.

Подросток хотел занять средства у приятелей. Однако ему никто денег не дал. Тогда молодой человек сообщил об этом куратору.

Аферист предложил альтернативный способ расплатиться. Он потребовал, чтобы подросток приобрел канистру с бензином и сделал ряд поджогов.

12 апреля молодой человек поджег павильон в торговом центре «Элизиум» в подмосковном Нахабино. Его задержали полицейские.

В прокуратуре Подмосковья порекомендовали родителям объяснить детям правила пользования интернетом. Они должны знать, что обо всех странных просьбах должны информировать родителей.