Прокуратура Химок усилит поддержку семей участников СВО

В Химках 22 мая прошла встреча ветеранов и семей участников специальной военной операции с городским прокурором Андреем Гвоздевым. Стороны договорились ускорить рассмотрение обращений и проводить регулярные совместные приемы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие подопечные фонда «Защитники Отечества», представители штаба комитета семей воинов Отечества и члены ассоциации ветеранов СВО. Участники обсудили трудовые споры с работодателями, вопросы в сфере ЖКХ, получение федеральных и региональных мер поддержки, а также правовую помощь при защите прав в суде.

Социальный координатор химкинского филиала фонда Евгения Евсеева отметила, что сотрудничество с городской прокуратурой уже доказало эффективность.

«Теперь вопросы, требующие участия прокуратуры, будем решать быстрее — не только на личных консультациях, но и в рамках регулярных совместных встреч», — пояснила Евсеева.

Стороны договорились проводить такие встречи раз в два-три месяца, сохранив систему индивидуальных консультаций. Это позволит оперативно реагировать на срочные обращения и системно работать с плановыми вопросами.

За два года фонд «Защитники Отечества» оказал помощь более чем 1 500 жителям Химок. Получить консультацию можно по предварительной записи по адресу: улица Пролетарская, 1, по будням с 9:00 до 18:00. Телефон: +7 (498) 602-00-23.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.