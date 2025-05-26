Прокуратура добилась запрета ресурса с объявлениями о поиске партнеров

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Черемушкинский суд Москвы удовлетворил требование прокуратуры о блокировке сайта знакомств, специализирующегося на поиске интим-партнеров, сообщает ТАСС .

«Информация, размещенная на данном интернет-ресурсе, признана запрещенной к распространению на территории РФ», — указано в решении суда.

Роскомнадзор получил предписание внести сайт в реестр запрещенных.

Поводом для блокировки стала реклама платных секс-услуг, обнаруженная прокуратурой во время мониторинга.

«Ресурс предоставлял открытый доступ к объявлениям о разовых и длительных интим-знакомствах, но часть контента нарушала закон», — пояснили в надзорном ведомстве.

Суд согласился с доводами обвинения, признав, что сайт способствовал распространению запрещенной информации. Решение вступило в силу немедленно.