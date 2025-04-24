Прокуратура Балашихи рассказала школьникам об основных уловках мошенников

Около 50 учеников городской школы № 1 объединила лекция на тему мошенничеству в сфере информационных технологий. Урок для ребят провел помощник Балашихинского городского прокурора Денис Иванов, передает пресс-служба прокуратуры.

Лектор разъяснил школьникам основные правила поведения при телефонном разговоре с неизвестным абонентом. Рассказал, чем чревато доверительное отношение к просьбам от незнакомых людей. Также он рассказал, что делать тем, кто все-таки стал жертвой обмана и привёл примеры из рабочей практики.

«Подросткам важно знать, на какие уловки мошенников они могут попасться. Кто им может позвонить. Кроме того, когда они осведомлены, они могут предупредить своих родителей и других родственников, тем самым предотвратить печальные последствия», — отметил Денис Иванов.

Во время занятия школьники могли задать вопросы и поделиться своими историями о попытках телефонного мошенничества. Так, некоторым из них звонили с просьбой перечислить деньги на лечение родных, других просили перевести баланс с Пушкинской карты. Третьи стали свидетелями подобных звонков старшему поколению.

«Мне однажды звонили и просили сообщить номер карты. Я этого не сделала. Хорошая и полезная лекция. Теперь я знаю, что звонкам от неизвестных вообще лучше не доверять и всегда перезванивать самой если есть хоть малейшие сомнения в правдивости собеседника», — поделилась шестиклассница Варвара Бибина.

Подобные лекции со школьниками городская прокуратура планирует проводить на регулярной основе. Их цель — осведомление подрастающего поколения о видах современного мошенничества и предупреждение неблагоприятных последствий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.