Прокат лодок и сапбордов открыли на реконструированном пляже в Коломне

Обновленный пляж на Коломенке встретил посетителей в первый день лета. Не так давно новое общественное пространство на берегу реки Коломенки получило федеральное признание: территорию набережной включили в реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в России в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Зону отдыха обустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Погода позволила нам вовремя открыть купальный сезон. В этом году, кроме официальных пляжей на Оке, отдыхающих встречает и обновленный пляж на реке Коломенке. Здесь сделали детскую площадку, завезли белый кварцевый песок, поставили шезлонги и удобные раздевалки», — сказал глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Любителей активного отдыха здесь ждет прокат лодок и сапбордов, а для спортсменов открыты волейбольные площадки. Парковку и подъезд к пляжу тоже обновили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.