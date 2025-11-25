Прокат коньков и теплую раздевалку откроют на главном катке в Коломне

В парке Мира в Коломне вовсю готовят к наступающему зимнему сезону каток с искусственным льдом. Ледовая арена площадью свыше 1400 квадратных метров, построенная год назад по проекту губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», совсем скоро снова примет любителей зимних развлечений на свежем воздухе. Сейчас специалисты заливают лед, а инвентарь, ледозаливочная и уборочная техника, а также персонал уже полностью готовы к работе в зимних условиях, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенностью катка в парке Мира является применение технологии ICE GRID. Это специальная система охлаждения, которая функционирует за счет циркуляции охлаждающей жидкости через проложенные под катком трубы. Технология позволяет создать и поддерживать идеально гладкий лед даже при плюсовой температуре воздуха.

Для посетителей откроют теплую раздевалку и камеры хранения, будет работать прокат инвентаря и пункт заточки коньков. Ежедневно каток сможет принимать более 1500 человек, а одновременно на льду смогут кататься около 250 посетителей.

Всего этой зимой в городском округе Коломна для любителей катания на коньках планируется залить 36 ледовых коробок и площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.