Производство дорожной плитки из мрамора и гранита откроют в Богородском округе

При профессиональном сопровождении Центра содействия строительства (ЦСС) компания по производству стройматериалов получила разрешение на строительство производственно-складского комплекса в Богородском городском округе. Соответствующий документ выдан Главгосстройнадзором Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инвестор за два года возведет здание площадью чуть более 7 тыс. кв. м, где разместится цех по производству облицовочной плитки из гранита и мрамора. Здесь установят станки для обработки натурального камня, канатный распиловочный станок, станки с диаметром диска 2,5 метра, автоматизированную линию по обработке натурального камня, 5-ти осевые станки с интерполированными осями и числовым программным управлением.

Кроме того, в цеху предусмотрят зону для складирований готовых изделий на деревянных поддонах.

Запуск нового производства в эксплуатацию планируется в III квартале 2026 года. Работать здесь будут 16 человек.

В Центр содействия строительству Московской области можно подать заявку на сопровождение нежилого объекта менеджерами любым удобным способом: по телефону: 8(498)602-00-00, по электронной почте css@mosreg.ru или заполнив заявку на официальном сайте css.mosreg.ru Все услуги ЦСС оказывает на безвозмездной основе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сообщил Воробьев.

Глава региона обратил внимание на то, что в настоящее время подобные проекты рассматриваются и реализуются.