Производственный травматизм: насколько опасно работать на Ямале?

В нефтегазодобывающей отрасли на Ямале были проведены работы по улучшению условий и охраны труда из-за высокого травматизма. Так, в первом полугодии количество служб охраны труда в организациях региона выросло почти на 1%, а число организаций, где есть кабинеты охраны труда, — на 4,5%, сообщает «Север-Пресс» .

Информация, поступающая от организаций и учебных центров ЯНАО собирается и обрабатывается, благодаря автоматизированной информационной системе «Мониторинг охраны труда» (АИС «МОТ89») в режиме реального времени.

По данным за первое полугодие 2025 года, количество организаций — участников мониторинга выросло в г. Муравленко (на 18,4%), г. Лабытнанги (на 16,1%), Ямальском районе (на 6,4%), Пуровском районе (на 3,7%) и уменьшилось в г. Ноябрьске (на 10,2%), в Тазовском районе (на 22,7%), в г. Губкинский (на 16,7%), в Приуральском районе (на 10,8%), в Шурышкарском районе (10,6%).

Департамент социальной защиты населения региона сообщил, что в первом квартале 2025 года в ЯНАО зарегистрировали 5 случаев тяжелых травм на производстве, это превышает на 66,7% показатели прошлого периода. А в первом полугодии 2025 года общее количество производственного травматизма разной степени тяжести уменьшилось с 72 до 49 зарегистрированных случаев.

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в городах Новый Уренгой (14 человек), Ноябрьск (10 человек) и Салехард (7 человек). В 2023 году в ЯНАО в результате несчастных случаев на производстве погибло 13 человек, за 2024 год погибло 4 человека, а наибольшее количество травм и летальных исходов произошло в Новом Уренгое.