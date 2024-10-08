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сегодня в 09:35

Производительность технопарка «Импульс» в Домодедове увеличилась вдвое с 2022 г

В ходе рабочей поездки в Домодедове руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова посетила предприятие по производству высокотехнологичного навесного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня здесь работает свыше 1200 сотрудников. На площади свыше 17 тыс. кв. м налажен полный цикл производства.

Все выпускаемые продукты разработаны в собственном конструкторском бюро, изготовление и сборка выполняются на производственных мощностях завода.

В сентябре 2022 года технопарк принял участие в региональной программе «Земля за рубль», благодаря которой уже в мае 2023 в эксплуатацию было введено новое производство, вступившее в полную силу в этом году.

С 2022 года производительность компании увеличилась в 2 раза. В последующие 5 лет она планирует войти в десятку лучших мировых производителей навесного оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.