Производители продуктов Подмосковья могут поучаствовать в выставке «Gulfood 2025»

Производители АПК Московской области приглашаются к участию в 30-й Международной выставке продуктов питания «Gulfood 2025», которая пройдет с 17 по 21 февраля в ОАЭ на площадке Всемирного торгового центра Дубая (Dubai World Trade Center). Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московкой области.

Ежегодная выставка «Gulfood» является одной из крупнейших в мире платформ, где представлена продукция от ведущих производителей продуктов питания. В рамках экспозиции компании могут представить продукцию по нескольким направлениям: напитки, молочные продукты, масла и жиры, мясо и птицы, бобовые, злаки и крупы, продукты для здорового образа жизни.

Участие в мероприятии позволяет продемонстрировать товары на международном рынке, установить партнерские связи и заключить экспортные контракты.

Подать заявку для участия в Международной выставке можно на сайте, количество мест ограничено. В экспозиции ежегодно участвуют более 5 тыс. компаний из около 120 стран, количество посетителей превышает 97 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.