Производители Подмосковья в апреле поучаствуют в конгрессе индустрии детских товаров

С 14 по 16 апреля в Центре событий РБК состоится XV Юбилейный Конгресс индустрии детских товаров. К участию приглашаются производители данного направления из Подмосковья. Конгресс пройдет в рамках реализации плана мероприятий по развитию индустрии детских товаров на 2025–2030 годы, утвержденного распоряжением правительства РФ от 18 ноября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Он станет центральной площадкой для диалога и взаимодействия между бизнесом, государственной властью, научным, экспертным и профессиональным сообществом.

Его цель — обсуждение возможностей национальной индустрии детских товаров для решения задач, поставленных в указе президента РФ от 7 мая 2024 г. Nº 309, а также вовлечение субъектов РФ в промышленное развитие отрасли и реализацию региональных планов.

Будут представлены свыше 15 отраслей промышленности, 5 отраслей сферы услуг и сервисов для семей с детьми. В ходе дискуссий и практических сессий состоится обмен идеями, популяризация лучших региональных и бизнес-практик, формирование новых инструментов в деловой кооперации и мерах господдержки.

Подробная информация размещена на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.