Производители Подмосковья могут поучаствовать в выставке DairyTech

Предприятия Московской области, занятые в сфере производства оборудования и ингредиентов для пищевой промышленности, могут представить свою продукцию на международной выставке DairyTech. Мероприятие пройдет с 27 по 29 января 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо». Выставка традиционно собирает ключевых специалистов молочной и мясоперерабатывающей отраслей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«DairyTech» является одной из главных отраслевых площадок для демонстрации оборудования, технологий и ингредиентов. Участники получают возможность напрямую взаимодействовать с руководителями и закупщиками молочных заводов, агрохолдингов и перерабатывающих предприятий. В рамках выставки запланирована насыщенная деловая программа и премия «DairyTech Award», а интеграция в профессиональное сообщество позволяет поддерживать контакты с коллегами в течение всего года.

Ведомство информирует региональные компании о возможности участия в выставке. Это событие позволяет продемонстрировать инновационные разработки, укрепить деловые связи и выйти на новые рынки. Подробную информацию о регистрации и условиях участия можно найти на официальном сайте выставки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.