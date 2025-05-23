Производители АПК Подмосковья представили продукцию в рамках деловой миссии в Монголии

С 22 по 23 мая в Монголии проходит многоотраслевая деловая миссия. В рамках мероприятия продукцию, в том числе агропромышленного комплекса, представляют 40 российских компаний, среди которых и подмосковные участники. Экспозиция отечественных экспортеров организована под зонтичным брендом «Made in Russia», который активно продвигает на зарубежные рынки Российский экспортный центр. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что АПК региона в бизнес-миссии представляют 3 компании, в числе которых АПХ «Мираторг» — один из крупнейших производителей мяса, мясных изделий и продуктов питания. Также среди участников ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат „Коломенский“, выпускающий хлеб, кондитерские изделия и замороженную мучную продукцию, и ООО «Фуд Тим», специализирующееся на переработке и оптовой торговле рыбой и морепродуктами.

В ходе мероприятия также проходят деловые встречи, главной темой стало обсуждение перспектив, которые откроются перед российскими экспортерами после подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Монголией. В настоящее время вопрос находится в статусе переговоров. Анонсы и информация об отраслевых деловых миссиях в иностранные государства регулярно обновляется в Telegram-чате министерства для подмосковных производителей АПК.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.